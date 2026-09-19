https://jp.motorsport.com/motogp/news/motogp-2026-rd15-aus-sprint/10857157/2026-09-19T13:57:08ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T13:57:08ZKTMアコスタ、トップ独走も痛恨転倒でリタイア！ 逆襲マルティンが勝利。小椋復帰戦4位｜MotoGPオーストリアGPスプリントweekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/moto2-2026-aus-qf/10857108/2026-09-19T12:38:24ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T12:37:25ZMoto2オーストリア予選｜古里＆佐々木、予選Q1突破ならず！ フィリップ・サラックがポール獲得 weekly1.0https://jp.motorsport.com/supergt/news/2026-sgt-r6-dunlop-sat/10857131/2026-09-19T12:30:45ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T12:30:45Zタイヤ戦争最終年に気合いの入るダンロップ、9年ぶりGT500勝利なるか？「ここSUGOとオートポリスは明らかにチャンス」と大草りきweekly1.0https://jp.motorsport.com/supergt/news/supergt-2026-rd6-sugo-qf-tsuboi-comments/10857114/2026-09-19T11:47:44ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T11:47:43Zランキング首位の36号車au TOM’Sがまさかの11番手Q1敗退。坪井翔「珍しく”決まっていない”感じだった」 でも決勝での巻き返しに期待感｜スーパーGT第6戦SUGO予選weekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/moto3-2026-rd15-Aus-qf/10857107/2026-09-19T11:45:16ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T11:44:08ZMoto3オーストリア予選｜僅差のバトル制しウリアルテがポール獲得。山中Q2進出も17番手weekly1.0https://jp.motorsport.com/supergt/news/2026-sgt-r6-sugo-hrc-sat/10857103/2026-09-19T11:21:02ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T11:21:01ZSUGOも速いぞプレリュード！ ホンダ、予選で同条件のライバル上回るも浮かれず「追い付いたと思えば、すごい差付けられたことが何度もある」weekly1.0https://jp.motorsport.com/f1/news/cadillac-f1-owners-mark-walter-and-twg-global-face-class-action-lawsuit/10857065/2026-09-19T10:29:23ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T10:29:23Z大丈夫かキャデラックF1！ プロジェクトの資金提供元の保険会社とオーナーが集団訴訟に直面weekly1.0https://jp.motorsport.com/supergt/news/supergt-2026-rd6-sugo-qf-gt300-lmcorsa-comments/10857082/2026-09-19T10:02:54ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T10:02:53Z吉本大樹、スーパーGTで初のポールポジション獲得「コースレコードを更新できず悔しいけど……ダンロップさんに感謝です」weekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/motogp-2026-rd15-austria-qf/10857069/2026-09-19T09:59:25ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T09:59:25Z三つ巴のポール争い！ ホルヘ・マルティンが制す。復帰戦の小椋藍が奮闘5番手｜MotoGPオーストリア予選weekly1.0https://jp.motorsport.com/supergt/news/2026-sgt-sugo-fraga-okusa-sat/10857072/2026-09-19T09:37:07ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T09:37:07Z「夢に出てきた」「実力不足を感じた」前戦鈴鹿の悔しさを払拭！ 会心ポールのModulo大草、フラガ組それぞれの“リベンジ”weekly1.0https://jp.motorsport.com/f1/news/how-kimi-antonellis-luxury-problem-is-causing-toto-wolff-and-mercedes-grey-hairs/10856831/2026-09-19T09:15:47ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T09:08:04Z絶好調アントネッリの勢いは抑えられない。メルセデス代表の贅沢な悩み「それこそが彼なんだけど、白髪が増えそう」weekly1.0https://jp.motorsport.com/supergt/news/2026-sgt-r6-qf-report/10857043/2026-09-19T08:53:41ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T08:53:38Zダンロップ＆Modulo大草がレコード更新！ プレリュード1-2……ランキング首位au TOM'Sは下位に沈む｜スーパーGT第6戦SUGOweekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/bezzecchi-casi-se-queda-fuera-de-la-q2-en-austria-me-lie-con-la-bandera-roja/10857046/2026-09-19T08:10:26ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T08:10:26Zベッツェッキ「良い1日だったけど、アコスタに追いつくには”二歩”前進しなくちゃ」weekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/marquez-designe-acosta-favori-pour-dimanche-et-en-lice-pour-le-titre/10857040/2026-09-19T07:56:28ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T07:56:28Zマルク・マルケス「現時点では優勝争いできる状態にない」課題は相性の良くないタイヤ……特に予選が厳しい？weekly1.0https://jp.motorsport.com/supergt/news/2026-sgt-r6-sugo-qf-time/10857031/2026-09-19T12:28:40ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T06:56:55ZModuloプレリュードがポールポジション獲得！ 2番手以下に0.3秒差つける｜スーパーGT第6戦SUGO：予選結果速報weekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/jorge-martin-scared-about-going-into-surgery-i-dont-have-good-memories/10857030/2026-09-19T06:39:20ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T06:39:20Zマルティン、腕上がり手術を「恐れている」と認める。オーストリア初日ではひとまず問題なしweekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/acosta-estoy-satisfecho-pero-todavia-es-viernes-a-ver-cuanto-mejoran-aprilia-y-ducati/10857027/2026-09-19T05:57:20ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T05:57:20Z初優勝に向け、初日トップ発進のアコスタ。慎重姿勢は崩さず「アプリリアとドゥカティがどれだけ改善してくるか……」weekly1.0https://jp.motorsport.com/wec/news/fia-confirms-aco-wec-deal-runs-through-2027-after-reported-contract-row/10857024/2026-09-19T05:14:27ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T05:02:48ZWEC崩壊の危機？ プロモーターの関係破綻とドイツ誌が報道……しかしFIAとWECは全面否定「契約の延長に向け建設的に議論している」weekly1.0https://jp.motorsport.com/supergt/news/2026-sgt-r6-sugo-fp-time/10857023/2026-09-19T04:01:17ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T03:27:40ZModuloプレリュードが首位発進。GT300はスバル最速｜スーパーGT第6戦SUGO：公式練習結果weekly1.0https://jp.motorsport.com/f1/news/lo-que-ven-en-aston-martin-que-hace-especial-a-newey-no-es-lo-del-lapiz/10856817/2026-09-19T03:22:18ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T03:22:17Zデ・ラ・ロサが語る鬼才エイドリアン・ニューウェイの凄さとは？「今も鉛筆で図面を描く……それはある意味どうでもいいこと」weekly1.0https://jp.motorsport.com/f1/news/mercedes-reveals-the-secret-code-tactic-behind-kimi-antonellis-madrid-winning-vsc-call/10857022/2026-09-19T02:54:21ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T02:54:19Zメルセデスに存在する”秘密の暗号”……それがアントネッリのスペインGP優勝の手助けに「他のチームには絶対知られないようにしている」weekly1.0https://jp.motorsport.com/supergt/news/2026-chiyo-miss-r6-sugo/10857016/2026-09-19T02:09:43ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T01:56:14ZNISMO千代勝正、スーパーGT第6戦SUGOを欠場。金曜夜に右足の指を骨折、代役はリザーブの佐々木大樹weekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/motogp-plans-to-introduce-two-qualifying-sessions-each-weekend-following-f1-model/10857013/2026-09-19T01:49:37ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T01:49:37ZMotoGP、2027年から予選を2回に？ F1方式のスプリント用予選を導入する可能性高まるweekly1.0https://jp.motorsport.com/f1/news/lewis-hamilton-denies-claims-he-is-pushing-ferrari-to-replace-key-staff/10856756/2026-09-19T01:03:39ZMotorsport.com - JPja2026-09-19T01:03:35Zハミルトン、フェラーリにスタッフ入れ替えを要求？ 伊メディアの報道を本人が否定weekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/ogura-simplemente-disfrutaba-pilotando-la-motogp-los-tiempos-salieron-solos/10856945/2026-09-18T23:57:18ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T23:57:16Z小椋藍、復帰戦初日に3番手好タイムの嬉しい驚き「MotoGPマシンを楽しんで、タイムは自然とついてきた」weekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/motogp-2026-rd15-austria-practice/10856881/2026-09-18T14:29:35ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T14:29:35Z小椋藍、復帰戦で初日3番手！ KTMアコスタが好調トップタイム｜MotoGPオーストリアGPプラクティスweekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/francesco-bagnaia-slams-viral-social-media-video-about-ducati-accusations/10856774/2026-09-18T11:40:00ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T11:40:00Zドゥカティがサポート拒否！？ バニャイヤ、反響呼ぶ動画に釈明「文脈無視の切り抜き。間違った言葉を使ったのはもう謝った」weekly1.0https://jp.motorsport.com/supergt/news/zak-osullivan-reflections-on-last-two-years/10856827/2026-09-18T11:17:42ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T11:17:42Z来季フォーミュラE参戦のオサリバン、日本のレースカテゴリーは今季限りで一旦サヨナラ「本当に有意義な2年間だった」weekly1.0https://jp.motorsport.com/f1/news/f1-2026-alonso-ben-slayem-tailk-about-to-help-honda/10856746/2026-09-18T11:00:13ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T11:00:12ZアロンソとFIA会長の会談は、「ホンダ救済」を約束したものではない？ ADUO、そしてF1の”カタチ”を今よりも良いモノにするために……。weekly1.0https://jp.motorsport.com/supergt/news/2026-gt-sugo-greenbrave-fri/10856820/2026-09-18T10:37:17ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T10:37:17Z鈴鹿で大破の埼玉Green Braveが復活果たしSUGOに！ タイトル獲得＆今季参戦継続のため、求められるは“無事の帰還”weekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/motogp-2026-rd15-austria-fp1/10856783/2026-09-18T10:02:51ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T10:02:51ZMotoGPオーストリアFP1｜アコスタ、初優勝あるか？ KTM母国でトップ発進。復帰の小椋藍は19番手weekly1.0https://jp.motorsport.com/f1/news/alonso-podria-estar-compitiendo-hasta-los-60-anos-dice-checo-perez/10856438/2026-09-18T09:06:52ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T09:06:52Z60歳まで現役！？ ベテランのペレス、大先輩アロンソの立場だったら「あと15年はレースを続けるかもしれないね」 weekly1.0https://jp.motorsport.com/wrc/news/elfyn-evans-favourite-to-become-2026-wrc-champion-as-rally-saudi-arabia-cancelled/10856757/2026-09-18T08:00:08ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T08:00:08ZWRC、最終戦ラリー・サウジアラビアの中止を決定。代替戦も設定されず、トヨタのエバンスが初戴冠に近づくweekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/fabio-di-giannantonio-rejects-aprilia-or-ducati-tracks-theory-marc-marquez-is-silencing-everyone-/10856443/2026-09-18T07:48:53ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T07:48:53Z「マルケスがすべて黙らせている」接戦アプリリアとドゥカティ、コース相性だけじゃ決まらない現実weekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/pedro-acosta-backed-to-win-ktms-home-motogp-race-if-theres-a-place-its-here/10856742/2026-09-18T06:40:50ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T06:40:50ZオーストリアGPがアコスタ初優勝のチャンス！ エスパルガロが力説も本人は……？weekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/marco-bezzecchi-not-giving-up-on-motogp-title-hopes-after-latest-error/10856741/2026-09-18T03:30:24ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T03:30:24Z「最後まで戦い残れるよう全力尽くす」ベッツェッキ、タイトル争い33ポイント差に後退も闘志燃やすweekly1.0https://jp.motorsport.com/f1/news/lando-norris-spotted-driving-ferrari-f40-in-london-after-2025-crash/10856734/2026-09-18T03:47:33ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T03:18:49Zノリス、ロンドンでフェラーリF40に乗っている姿が目撃される。2025年に事故があった車両が公道復帰？weekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/francesco-bagnaia-ducati-has-no-explanation-for-big-difference-between-my-bike-and-other-gp26s/10856435/2026-09-18T03:03:04ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T03:03:04Zバニャイヤのマシン”だけ”変な動きのナゾ。しかし「ドゥカティも何故か分かっていない」weekly1.0https://jp.motorsport.com/f1/news/mercedes-2027-development-started-a-while-ago-as-f1-2026-domination-continues/10856733/2026-09-18T02:29:07ZMotorsport.com - JPja2026-09-18T02:29:07Z余裕があるわけじゃないけどね……メルセデス、”しばらく前”から来季マシン開発にシフト。ウルフ代表認める「あと6戦（？）もあるから、何が起きるか分からない」weekly1.0https://jp.motorsport.com/motogp/news/ai-ogura-says-bad-medical-advice-cost-him-an-earlier-comeback/10856731/2026-09-18T01:13:29ZMotorsport.com - JPja2026-09-17T23:58:04Z小椋藍、オーストリアGPでMotoGP復帰！「医師を悪く言うつもりはないですが、もう1戦早く復帰できたかも」weekly1.0https://jp.motorsport.com/f1/news/vettel-backs-antonelli-to-become-youngest-champion-records-are-meant-to-be-broken/10856319/2026-09-17T22:50:14ZMotorsport.com - JPja2026-09-17T22:50:14Zベッテル、アントネッリの最年少チャンピオンを応援「記録は破られるためにあるんだ！」weekly1.0